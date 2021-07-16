МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. Власти выделят 50 миллиардов рублей на поддержку региональных бюджетов

"Рекомендуется употреблять в жаркую погоду питьевую воду — по 1–2 глотка по возможности каждые 10–15 минут. Можно добавить немного цитрусовых и мяты. Зеленый чай (2–4 стакана в день) способствует утолению жажды, содержит катехины — мощные антиоксиданты, предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения", — сказала она.

Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше переносить жару — они имеют антиоксидантное действие, а клетчатка способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов, содержат минералы и витамины, пояснила специалист.

Также, советует диетолог, стоит добавить в рацион медленные углеводы — каши, поскольку зерновые продукты идеальны для сбалансирования рациона, содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты. Наконец, нежирные сорта мяса и рыбы являются источниками полноценного белка и альтернативой "тяжелым" шашлыкам и барбекю.

Ранее в среду Макуха сообщила агентству, что в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов из-за того, что они способствуют обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те приводят к набору лишнего веса.