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https://1prime.ru/society/20210716/834214358.html
Россияне получают на работе сертификаты на продукты
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Работодатели все чаще предлагают россиянам сертификаты на еду, пишет "Российская газета". Исследование компании "СберМаркет" и ResearchMe показало, что граждане охотно соглашаются... ПРАЙМ, 16.07.2021
экономика, продукты, услуги, работа, доход, новости, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Работодатели все чаще предлагают россиянам сертификаты на еду, пишет "Российская газета".
Исследование компании "СберМаркет" и ResearchMe показало, что граждане охотно соглашаются получить от своего предприятия сертификаты на покупку еды или канцелярских наборов, сообщило издание.
Московские компании с начала лета уже потратили на такие сертификаты два миллиона рублей. Работодатеи в Санкт-Петербурге сообщили, что в июне на такие сертификаты у них ушло более полутора миллионов рублей. Средний чек сертификата сейчас составляет три тысячи рублей.
При переходе на удаленный режим работы граждане соглашаются работать, если ежемесячно получают не менее 50 тысяч рублей. Продуктовые сертификаты часто становятся бонусом, который используют работодатели.
В Уфе и Красноярске около 50% респондентов согласятся работать на удаленке при зарплате 70-90 тысяч рублей. Во Владивостоке, Воронеже, Москве и Челябинске специалисты не согласятся на удаленку, если их доход будет меньше 90 тысяч рублей.