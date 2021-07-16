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Китай запустил систему торговли углеродными квотами
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Китай в пятницу официально запустил систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, сообщает агентство Синьхуа ссылкой на министерство окружающей среды страны. Как отмечает... ПРАЙМ, 16.07.2021
декарбонизация, китай, новости, экономика, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 16 июл — ПРАЙМ. Китай в пятницу официально запустил систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, сообщает агентство Синьхуа ссылкой на министерство окружающей среды страны.
Как отмечает агентство, эта мера направлена на сокращение выбросов углерода.
Запущенный механизм считается крупнейшим в мире углеродным рынком, который удвоит долю глобальных выбросов, охватываемых такими программами.
По данным Синьхуа, в первый список предприятий, которые имеют доступ на китайский рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов, входят свыше 2 тысяч предприятий сферы выработки электроэнергии.
По оценке министерства экологии и окружающей среды Китая, объем выбросов углерода этих предприятий превышает 4 миллиарда тонн ежегодно.
Ранее министр окружающей среды КНР Чжао Инмин говорил, что средняя стоимость квоты на одну метрическую тонну выбросов CO2 может составить 6,18-7,73 доллара.