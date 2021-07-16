МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799, рост до 146 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 799 смертей… За весь период по России умерло 146 868 человек", – говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки скончались 105 человек, в Санкт-Петербурге – 101, в Иркутской области – 36.

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 25 704, до 5 907 999.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 907 999 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 5382, Подмосковье — 2484, Санкт-Петербурге — 1948.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 29, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 12.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Кировской области и Татарстане — 0,22%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%, 2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%, 3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 21 932 человека после COVID-19, за все время — 5 300 908, в том числе в Москве — 8032, Санкт-Петербурге — 1932, Подмосковье — 1861.