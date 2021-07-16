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Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России
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Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы — ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, вакцина, вакцинация, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы — ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В целом вакцинация идет стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тысяч (человек) вакцинируется ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", — сообщил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, медицинская система сегодня справляется с обеспечением процесса вакцинации.
"Мы не видим проблем. Сегодня более 13,5 тысяч прививочных пунктов — с учетом мобильных бригад, мобильных пунктов и стационарных пунктов — работают. Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации", — заявил глава Минздрава.