МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы — ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

"В целом вакцинация идет стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тысяч (человек) вакцинируется ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", — сообщил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, медицинская система сегодня справляется с обеспечением процесса вакцинации.

"Мы не видим проблем. Сегодня более 13,5 тысяч прививочных пунктов — с учетом мобильных бригад, мобильных пунктов и стационарных пунктов — работают. Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации", — заявил глава Минздрава.