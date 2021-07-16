МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Москве, параллельно идет рост в других регионах. Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

По ее словам, эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на прошедшей неделе наблюдается наметившаяся стабилизация, замедление темпов прироста заболеваемости.

"При том, что эпидситуация уходит из Москвы, заболеваемость снижается, и доля Москвы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе, мы, безусловно, отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах", — сказала она в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики — в четырех субъектах, и снижение заболеваемости — в десяти регионах", — сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Попова уточнила, что речь идет о Московской, Владимирской, Псковской, Орловской, Смоленской и Кировской областях, Карелии, Забайкальском крае, Москве и Бурятии.

Она также отметила, что в ряде регионов за пять дней рост заболеваемости составил более 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Это Северная Осетия, Липецкая область, Тува, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области.