МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

"В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", — сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава РФ также рассказал, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них — амбулаторно, ситуация сложная. Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.

"Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.