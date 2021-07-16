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Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом случаев коронавируса
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Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. "В целом по стране рост... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, михаил мурашко, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", — сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Глава Минздрава РФ также рассказал, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них — амбулаторно, ситуация сложная. Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.
"Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.