МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Новая волна заболеваемости COVID в России заставила регионы вводить обязательную вакцинацию, при этом часть из них начинают утверждать ограничения для тех, кто прививку не сделал.
РБК составил список регионов РФ, которые ввели у себя отдельные ограничения.
Напомним, что в середине июня в России начали вводить обязательную вакцинацию от COVID для большинства работников некоторых сфер (общепита, торговли, здравоохранения и других). Вслед за этим власти некоторых субъектов объявили, что частью услуг и сервисов теперь смогут воспользоваться только привитые, люди с отрицательными ПЦР-тестами и те, кто переболел COVID-19. Доступ в некоторых регионах предоставляют по QR-кодам.
СТОЛИЦА
С 19 июля Москва отменяет систему QR-кодов, которая действовала с 28 июня. Эти коды выдаются полностью вакцинированным или переболевшим, а также получившим отрицательный ПЦР-тест. По ним предоставляется доступ во внутренние помещения общепита и на мероприятия численностью более 500 человек.
В мегаполисе получить плановую медицинскую помощь в больницах можно будет только после вакцинации. Это требование не распространяется на страдающих рядом болезней (онкология, гематология), а также на тех, у кого есть противопоказания.
Прийти на личный прием к мировым судьям смогут только привитые от COVID-19.
Ректоры вузов рекомендовали пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов. Также можно предоставить справку о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Помимо этого, в МГУ с 5 июля не пускают непривитых сотрудников.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Здесь градоначальники обязали госучреждения вакцинировать 65% сотрудников.
На мероприятия численностью свыше 75 человек пускают только с отрицательным тестом на COVID.
Вузам рекомендовано стимулировать студентов к вакцинации.
ПОДМОСКОВЬЕ
В Московской области ввели систему QR-кодов по аналогии с московской: код потребуется для доступа на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также в заведения общепита — как за столики внутри, так и на летние веранды. Эти же правила будут для зоопарков, аттракционов и детских игровых комнат.
Без кода нельзя будет поселиться в гостинице дольше чем на три дня.
С 15 июля заказы на перевозку пассажиров смогут принимать только водители такси с QR-кодами.
Непривитым чиновникам запретили входить в здание областного правительства. Это касается и тех, кто переболел больше полугода назад.
С 10 июля жители региона, кто не привился, смогут посещать МФЦ только по предварительной записи. Тем, кто получил хотя бы один компонент вакцины, запись не нужна.
АДЫГЕЯ
Туристов будут заселять в гостиницы после предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
Под это требование не попадают дети младше 16 лет.
ВОЛГОГРАД
С 12 июля регионе появятся "свободные от COVID". Это бары, рестораны, музеи, театры, кинотеатры и другие заведения, где вакцинированы большинство сотрудников. Они смогут работать круглосуточно. Посетителей туда будут пускать по QR-кодам, отрицательным тестам на коронавирус или справкам об антителах.
Несовершеннолетние попадут внутрь только со взрослыми, у которых есть доступ.
ЯНАО
Туристы, приезжающие на Ямал, на самолетах или поездах обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или QR-код, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
С 30 июля в Ульяновской области, как в Москве и некоторых других регионах, заработают "безковидные" рестораны и кафе.
КАМЧАТКА
Губернатор региона заявил, что у туристов должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.
С июля въехать в регион без прививки не смогут вахтовики, в первую очередь те, кто работает в рыбопромышленной сфере.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Принять участие в массовых мероприятиях в так называемых красных зонах региона (туда входят Тихвинский, Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и город Сосновый Бор) можно только вакцинированным. У всех участников должны быть на руках справки о полной вакцинации или отрицательный тест, который был сделан максимум трое суток назад.
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оперативный штаб региона рекомендовал привить от коронавируса не менее 60% сотрудников гостиниц, отелей, хостелов, фуд-кортов и торговых центров. Если показатель по вакцинации не будет выполнен, в регионе введут ограничения.
На плановую госпитализацию смогут рассчитывать только привитые и люди с отрицательным ПЦР-тестом.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Непривитым от коронавируса запретили ездить в командировки.
ЯКУТИЯ
С 1 июля в регионе работает система COVID-free заведений. Предприятия, которые обеспечили доступ только привитых или сдавших ПЦР-тест посетителей, смогут работать без ограничений.
Посетителям таких заведений потребуется QR-код.
С 5 июля в здания государственных органов можно пройти только по QR-кодам.
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Без справки о вакцинации или наличии антител либо отрицательного ПЦР-теста туристы не смогут заселиться в гостиницу, санаторий и дом отдыха.
Выехать в командировку за пределы области можно только на этих же условиях.
Массовые мероприятия численностью свыше 30 человек можно проводить, только если у каждого участника есть один из трех указанных выше документов.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
В регионе под запретом проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Он не распространяется на тех, кто проводит показы кино, спектаклей, выставок, где заполняемость не больше 50%. Тех, у кого есть сертификат о прививке, учитывать при расчете вместимости не станут.
"Массовые деловые мероприятия" для людей со справками также разрешены.
БАШКИРИЯ
С 29 июня точки общепита в помещениях можно посещать только тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, в том числе одним компонентом препарата, справка о противопоказаниях к прививке или отрицательный ПЦР-тест. Требование распространяется на рестораны, кафе и столовые с 50 посадочными местами.
С этого же дня чиновники принимают лично только тех жителей региона, у которых есть сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о противопоказаниях к прививке.
Без справки о вакцинации (или отрицательном ПЦР-тесте) с 22 июня нельзя посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и массовые спортивные мероприятия в помещении.
Посещать салоны красоты, фитнес-клубы, бани, студенческие общежития, а также ездить на междугородных автобусах там также будет нельзя без справок с 29 июня.
Чтобы подать документы для поступления в вузы и колледжи лично, а не дистанционно, необходимо будет предоставить сертификат. Еще одно исключение — если абитуриенту меньше 18 лет.
Принимать участие в "деловых мероприятиях" Калининградской области можно только привившимся или людям с отрицательным тестом на COVID-19. Для таких мероприятий установлено ограничение — не больше 150 человек.
С 1 июля в регионе запретили автобусные групповые экскурсии, где есть невакцинированные или люди без отрицательного ПЦР-теста. А с 15 июля в командировки не смогут ездить непривитые сотрудники.
Невакцинированные работники, которые выходят из отпуска после 1 июля, также должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Со справками о вакцинации можно посещать кинотеатры, театры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия, а также мероприятия на открытом воздухе. Также жители могут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Жители Нижегородской области не смогут пожениться без справки о вакцинации против коронавируса. Им нужно будет иметь при себе документ о прививке, отрицательный тест на COVID-19 или результат теста на наличие антител.
ИВАНОВО
Местные власти ввели ограничение на проведение конгрессных мероприятий. У участников должны быть отрицательные тесты или сертификат о полной вакцинации, выданный не раньше 1 января.
КАРЕЛИЯ
Для карельских сотрудников органов исполнительной власти введен особый режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинированный работник.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Сертификат о вакцинации против COVID-19 потребуется сезонным рабочим, которые уезжают в северные районы. Учитывать будут также и отрицательный тест.
САХАЛИН
Пока на острове нет жестких требований по предъявлению антиковидных документов. Но власти заявили, что приезжающих в регион настоятельно просят везти справки и сертификаты.
СЕВАСТОПОЛЬ
Город-герой с 16 июля разрешил бронировать номера и заселяться в гостиницы только по сертификату о прививке либо со справкой о наличии антител.
Предъявить лишь свежий отрицательный ПЦР-тест теперь недостаточно.
НАО
Правительство Ненецкого автономного округа по примеру других регионов ввело обязательную вакцинацию для 60% отдельных категорий граждан. Власти региона прорабатывают правовую возможность предоставлять всем вакцинировавшимся отгулы на работе.
КУБАНЬ
Ну и, наконец, самый туристический регион страны. Мэр Краснодара пригрозил лишить премий и надбавок сотрудников администрации, если они не привились и заразились коронавирусом.
С 1 июля в гостиницы заселяют только граждан, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест и переболевших.
С 1 августа с отрицательным тестом на коронавирус смогут заселиться только несовершеннолетние и те, у кого есть противопоказания к прививке. Детям до 14 лет ПЦР не нужен. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа приехать на курорты края смогут и отдыхающие с сертификатами о вакцинации и отрицательными ПЦР-тестами. Привиться можно будет на месте.
https://1prime.ru/society/20210716/834222344.html