МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Новая волна заболеваемости COVID в России заставила регионы вводить обязательную вакцинацию, при этом часть из них начинают утверждать ограничения для тех, кто прививку не сделал. Кремль назвал условие признания иностранных вакцин

РБК составил список регионов РФ, которые ввели у себя отдельные ограничения.

Напомним, что в середине июня в России начали вводить обязательную вакцинацию от COVID для большинства работников некоторых сфер (общепита, торговли, здравоохранения и других). Вслед за этим власти некоторых субъектов объявили, что частью услуг и сервисов теперь смогут воспользоваться только привитые, люди с отрицательными ПЦР-тестами и те, кто переболел COVID-19. Доступ в некоторых регионах предоставляют по QR-кодам.

СТОЛИЦА

С 19 июля Москва отменяет систему QR-кодов, которая действовала с 28 июня. Эти коды выдаются полностью вакцинированным или переболевшим, а также получившим отрицательный ПЦР-тест. По ним предоставляется доступ во внутренние помещения общепита и на мероприятия численностью более 500 человек.

В мегаполисе получить плановую медицинскую помощь в больницах можно будет только после вакцинации. Это требование не распространяется на страдающих рядом болезней (онкология, гематология), а также на тех, у кого есть противопоказания.

Прийти на личный прием к мировым судьям смогут только привитые от COVID-19.

Ректоры вузов рекомендовали пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов. Также можно предоставить справку о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Помимо этого, в МГУ с 5 июля не пускают непривитых сотрудников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Здесь градоначальники обязали госучреждения вакцинировать 65% сотрудников.

На мероприятия численностью свыше 75 человек пускают только с отрицательным тестом на COVID.

Вузам рекомендовано стимулировать студентов к вакцинации.

ПОДМОСКОВЬЕ

В Московской области ввели систему QR-кодов по аналогии с московской: код потребуется для доступа на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также в заведения общепита — как за столики внутри, так и на летние веранды. Эти же правила будут для зоопарков, аттракционов и детских игровых комнат.

Без кода нельзя будет поселиться в гостинице дольше чем на три дня.

С 15 июля заказы на перевозку пассажиров смогут принимать только водители такси с QR-кодами.

Непривитым чиновникам запретили входить в здание областного правительства. Это касается и тех, кто переболел больше полугода назад.

С 10 июля жители региона, кто не привился, смогут посещать МФЦ только по предварительной записи. Тем, кто получил хотя бы один компонент вакцины, запись не нужна.

АДЫГЕЯ

Туристов будут заселять в гостиницы после предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Под это требование не попадают дети младше 16 лет.

ВОЛГОГРАД

С 12 июля регионе появятся "свободные от COVID". Это бары, рестораны, музеи, театры, кинотеатры и другие заведения, где вакцинированы большинство сотрудников. Они смогут работать круглосуточно. Посетителей туда будут пускать по QR-кодам, отрицательным тестам на коронавирус или справкам об антителах.

Несовершеннолетние попадут внутрь только со взрослыми, у которых есть доступ.

ЯНАО

Туристы, приезжающие на Ямал, на самолетах или поездах обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или QR-код, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 30 июля в Ульяновской области, как в Москве и некоторых других регионах, заработают "безковидные" рестораны и кафе.

КАМЧАТКА

Губернатор региона заявил, что у туристов должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

С июля въехать в регион без прививки не смогут вахтовики, в первую очередь те, кто работает в рыбопромышленной сфере.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Принять участие в массовых мероприятиях в так называемых красных зонах региона (туда входят Тихвинский, Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и город Сосновый Бор) можно только вакцинированным. У всех участников должны быть на руках справки о полной вакцинации или отрицательный тест, который был сделан максимум трое суток назад.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оперативный штаб региона рекомендовал привить от коронавируса не менее 60% сотрудников гостиниц, отелей, хостелов, фуд-кортов и торговых центров. Если показатель по вакцинации не будет выполнен, в регионе введут ограничения.

На плановую госпитализацию смогут рассчитывать только привитые и люди с отрицательным ПЦР-тестом.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Непривитым от коронавируса запретили ездить в командировки.

ЯКУТИЯ

С 1 июля в регионе работает система COVID-free заведений. Предприятия, которые обеспечили доступ только привитых или сдавших ПЦР-тест посетителей, смогут работать без ограничений.

Посетителям таких заведений потребуется QR-код.

С 5 июля в здания государственных органов можно пройти только по QR-кодам.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Без справки о вакцинации или наличии антител либо отрицательного ПЦР-теста туристы не смогут заселиться в гостиницу, санаторий и дом отдыха.

Выехать в командировку за пределы области можно только на этих же условиях.

Массовые мероприятия численностью свыше 30 человек можно проводить, только если у каждого участника есть один из трех указанных выше документов.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



В регионе под запретом проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Он не распространяется на тех, кто проводит показы кино, спектаклей, выставок, где заполняемость не больше 50%. Тех, у кого есть сертификат о прививке, учитывать при расчете вместимости не станут.

"Массовые деловые мероприятия" для людей со справками также разрешены.

БАШКИРИЯ

С 29 июня точки общепита в помещениях можно посещать только тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, в том числе одним компонентом препарата, справка о противопоказаниях к прививке или отрицательный ПЦР-тест. Требование распространяется на рестораны, кафе и столовые с 50 посадочными местами.

С этого же дня чиновники принимают лично только тех жителей региона, у которых есть сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о противопоказаниях к прививке.

Без справки о вакцинации (или отрицательном ПЦР-тесте) с 22 июня нельзя посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и массовые спортивные мероприятия в помещении.

Посещать салоны красоты, фитнес-клубы, бани, студенческие общежития, а также ездить на междугородных автобусах там также будет нельзя без справок с 29 июня.

Чтобы подать документы для поступления в вузы и колледжи лично, а не дистанционно, необходимо будет предоставить сертификат. Еще одно исключение — если абитуриенту меньше 18 лет.

Принимать участие в "деловых мероприятиях" Калининградской области можно только привившимся или людям с отрицательным тестом на COVID-19. Для таких мероприятий установлено ограничение — не больше 150 человек.

С 1 июля в регионе запретили автобусные групповые экскурсии, где есть невакцинированные или люди без отрицательного ПЦР-теста. А с 15 июля в командировки не смогут ездить непривитые сотрудники.

Невакцинированные работники, которые выходят из отпуска после 1 июля, также должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Со справками о вакцинации можно посещать кинотеатры, театры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия, а также мероприятия на открытом воздухе. Также жители могут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Жители Нижегородской области не смогут пожениться без справки о вакцинации против коронавируса. Им нужно будет иметь при себе документ о прививке, отрицательный тест на COVID-19 или результат теста на наличие антител.

ИВАНОВО

Местные власти ввели ограничение на проведение конгрессных мероприятий. У участников должны быть отрицательные тесты или сертификат о полной вакцинации, выданный не раньше 1 января.

КАРЕЛИЯ

Для карельских сотрудников органов исполнительной власти введен особый режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинированный работник.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Сертификат о вакцинации против COVID-19 потребуется сезонным рабочим, которые уезжают в северные районы. Учитывать будут также и отрицательный тест.

САХАЛИН

Пока на острове нет жестких требований по предъявлению антиковидных документов. Но власти заявили, что приезжающих в регион настоятельно просят везти справки и сертификаты.

СЕВАСТОПОЛЬ

Город-герой с 16 июля разрешил бронировать номера и заселяться в гостиницы только по сертификату о прививке либо со справкой о наличии антител.

Предъявить лишь свежий отрицательный ПЦР-тест теперь недостаточно.

НАО

Правительство Ненецкого автономного округа по примеру других регионов ввело обязательную вакцинацию для 60% отдельных категорий граждан. Власти региона прорабатывают правовую возможность предоставлять всем вакцинировавшимся отгулы на работе.

КУБАНЬ

Ну и, наконец, самый туристический регион страны. Мэр Краснодара пригрозил лишить премий и надбавок сотрудников администрации, если они не привились и заразились коронавирусом.

С 1 июля в гостиницы заселяют только граждан, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест и переболевших.

С 1 августа с отрицательным тестом на коронавирус смогут заселиться только несовершеннолетние и те, у кого есть противопоказания к прививке. Детям до 14 лет ПЦР не нужен. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа приехать на курорты края смогут и отдыхающие с сертификатами о вакцинации и отрицательными ПЦР-тестами. Привиться можно будет на месте.