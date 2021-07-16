МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID, за месяц вакцинацию прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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"Объёмы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве в срок до 15 июля руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных областях обязаны организовать проведение вакцинации против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников.

"По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал. В настоящее время совместно с Правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране", — добавили в Роспотребнадзоре.