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Украина намерена ужесточить требования для въезда россиян из-за COVID
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Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе РФ и Белоруссии, из-за "индийского" штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, украина, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе РФ и Белоруссии, из-за "индийского" штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.
"Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует ("индийский" штамм) — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам", — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.