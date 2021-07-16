КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе РФ и Белоруссии, из-за "индийского" штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу. В Госдуме заявили об интересе России к транзиту газа через Украину

"Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует ("индийский" штамм) — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам", — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.