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Путин поручил доложить о разработке программы медицинской реабилитации
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Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей, соответствующие... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021 — 2026 годы, предусмотрев её финансирование за счёт средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей (из них 60 миллиардов рублей в 2021 — 2024 годах)", — говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа 2021 года, далее — один раз в полгода.