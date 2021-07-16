МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья

"Правительству РФ обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021 — 2026 годы, предусмотрев её финансирование за счёт средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей (из них 60 миллиардов рублей в 2021 — 2024 годах)", — говорится в сообщении.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа 2021 года, далее — один раз в полгода.