МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших", — заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Он добавил, что не все регионы одновременно попали в эпидпроцесс, и такая неоднородность позволяет регионам и даже каждому муниципальному образованию принять свой ряд мер, чтобы инфекция не пришла в их населенный пункт. По его словам, 18% коек по стране сегодня не задействованы, но зарезервированы под пациентов с коронавирусом.

В то же время каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1-го миллиона человек в сутки", — добавил министр.