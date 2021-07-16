2021-07-16T20:58:00+03:00
2021-07-16T21:27:31+03:00
2021-07-16T20:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210716/834224146.html
В Минздраве рассказали о напряженной ситуации с коронавирусом в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Ситуация,... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, вакцинация, минздрав, россия, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83395/43/833954323.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83395/43/833954323.jpg
https://1prime.ru/images/83395/43/833954322.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83395/43/833954322.jpg
https://1prime.ru/images/83395/43/833954310.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83395/43/833954310.jpg
https://1prime.ru/business/20210716/834223514.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших", — заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он добавил, что не все регионы одновременно попали в эпидпроцесс, и такая неоднородность позволяет регионам и даже каждому муниципальному образованию принять свой ряд мер, чтобы инфекция не пришла в их населенный пункт. По его словам, 18% коек по стране сегодня не задействованы, но зарезервированы под пациентов с коронавирусом.
В то же время каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации.
"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1-го миллиона человек в сутки", — добавил министр.