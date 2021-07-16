КРАСНОЯРСК, 16 июл — ПРАЙМ. Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций, сообщает пресс-служба правительства Тувы. Мурашко сказал, в каком случае после вакцинации нужно обратиться к врачу

"Внесены изменения в Указ Главы №223 от 6 июля 2021 года, согласно которым запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что власти ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. В республике приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению. Также прекращают работу вещевые рынки, уличная торговля и ярмарки, торговля через автоматы, работа парков и игровых зон. Кроме того, приостановлена работа салонов красоты, бань и других бытовых организаций. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости.