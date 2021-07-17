МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Максимальную меру наказания по статье о фейках могут получить те, кто намеренно распространяет ложную информацию для дестабилизации обстановки в стране, но на добропорядочных гражданах это вряд ли отразится, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко. Россиян предупредили, чем грозит покупка сертификата о вакцинации

Ранее председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы.

"Я думаю, что добропорядочному гражданину, который просто выразил какие-то сомнения, ничего не грозит. А те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране — для них эта статья и существует", — сказал Головко, отметив, что максимальная мера наказания по данной статье как раз для последних.

Он отметил, что в Уголовном кодексе РФ не существует специальной нормы, касающейся COVID-19. Речь идет о распространении сведений, заведомо недостоверных, способных причинить ущерб другим ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", статья 207.1). Причем речь идет не только о фейках о коронавирусе, но и о самых разных предметах.

"Но это действительно очень серьезный вопрос. Это не просто сомнения человека, который беспокоится о своем здоровье или не очень верит во что-то. Это умышленное распространение сведений с деструктивной целью, подорвать здравоохранение и так далее", — подчеркнул юрист.

Он уточнил, что такие действия обычно совершаются не отдельными гражданами, а целыми структурами, которые дестабилизируют обстановку по самым разным направлениям.

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