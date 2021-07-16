МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Если температура после вакцинации сохраняется более 24-36 часов, нужно обратиться к врачу, такую рекомендацию дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Собянин оценил уровень вакцинации в образовании и здравоохранении Москвы

"В случае же, если температура (после вакцинации) сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно. Но и цифры имеют значение подъема температуры. В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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