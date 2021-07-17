МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Накопить на высшее образование ребенка будет проще, если начать это делать заранее, например, за 7-10 лет, рассказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Суммы, откладываемые на обучение, могут быть небольшими, но делать это нужно регулярно, рекомендует эксперт.

"В идеальной ситуации о финансировании образования ребенка должны озаботится родители, поставить такую цель в своем финансовом плане. И чем раньше эта цель будет определена, тем проще решить задачу: как минимум, лучше это сделать за два-три года до начала обучения, а лучше – за 7-10 лет. В целом нужно стремиться к тому, чтобы обойтись без кредитных средств – расценивая это лишь как крайнюю меру", — рассуждает Бахтин.

При накоплении на образование подходит простое правило – инвестировать нужно регулярно, при этом суммы могут быть небольшими. И чем больше горизонт инвестирования, тем ниже риск того, что стоимость активов снизится. "Если начать копить на образование заранее, при горизонте 10 лет, то основной долгосрочного портфеля могут стать акции – как российские, так и иностранные. Российские акции являются одними из наиболее дешевых в мире и привлекательных по дивидендной доходности. Иностранные позволяют добиваться валютной диверсификации портфеля", — рекомендует он.

ИНВЕСТИРУЕМ НА УЧЕБУ

Чем ближе вы будете к цели, то есть оплате обучения, тем консервативнее должен становиться ваш портфель. Более консервативный инструмент – облигации, при этом доходность по ним обычно на 2-3% выше, чем у депозитов. В то же время, далеко не каждый родитель, который желает накопить на образование детей, имеет возможности и опыт торговать самостоятельно. В данном случае один из оптимальных инструментов – ПИФы, управляемые профессионалами. С 1 августа вырастут пенсии одной категории пенсионеров

Это рынок, который очень четко регулируется, при этом инвестор получает дополнительные выгоды от налоговых льгот при долгосрочном владении паями — налоговые вычеты на сумму до 3 миллионов ежегодно при сроке инвестирования более трех лет. Внутри фонда нет налогов на прибыль, за счет этого управляющие реинвеструют "сэкономленные" на налогах средства.

Порог входа в фонды доступен каждому в отличие от ряда ценных бумаг – к примеру, прямое инвестирование в иностранные акции и облигации зачастую затрудняет именно высокая сумма входа, поясняет он. Также для накопления на образование нередко используется накопительное страхование жизни (НСЖ). В данном случае сверхдоходов не будет, однако действует страховая защита. Кроме того, инструмент приучает к финансовой дисциплине за счет регулярных взносов.

КРЕДИТ В БАНКЕ

Если же рассмотреть сценарий, при котором сформировать достаточную сумму к моменту поступления в вуз все-таки не удалось, то можно использовать и "крайнюю меру" — кредит в банке. "Безусловно, оформлять его лучше родителю, поскольку средства, которые банк может выдать даже работающему студенту, будут по объему в разы меньше, и не факт, что этой суммы хватит на оплату обучения за весь срок. Да и шансы на одобрение заявки у человека среднего возраста выше, чем у молодого", — уверен Бахтин.

Целесообразно, по его мнению, также изучить действующие целевые программы на обучение в банках. Однако в целом платежеспособный родитель с неиспорченной кредитной историей и стабильным доходом может просто оформить потребительский кредит на любые цели – здесь не будет привязки ни к списку учебных заведений, ни к конкретному вузу, ни каких-либо других ограничений. "На данный момент крупные банки практикуют предодобренные кредиты для своей стабильной клиентской базы – в этом случае оформить заем можно, просто зайдя в приложение и выбрав сумму в рамках предложенного лимита", — заключил он.