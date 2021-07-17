МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 25 116, до 5 933 115, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 116 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 709 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 933 115 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 4561, Подмосковье — 2541, Санкт-Петербурге — 1957.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 28, Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 12.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Кировская область 0,22%; Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%; Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время — 5 322 345, в частности, в Москве выписаны 7643 человека, в Подмосковье — 2118 и в Санкт-Петербурге — 1927.

За сутки в РФ подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 147 655, в том числе в Санкт-Петербурге умерли 105 человек, в Москве — 102, в Иркутской области — 38.