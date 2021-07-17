МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщается на сайте кабмина.

По данным на сайте, на заседании кабмина в четверг обсуждался вопрос о выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда правительства средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду для единовременной выплаты 10 тысяч рублей гражданам РФ, "являющимся одним из родителей… детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей". В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится на сайте.

Отмечается, что проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".