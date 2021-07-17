МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основной объем потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику – кондиционеры и обогреватели, при этом правильное использование этой техники, а так же продуманное расположение ее в помещениях позволит заметно сократить расходы на электричество, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Основной объем электропотребления, по словам Колобова, обычно приходится на холодильник, климатическую технику (на кондиционеры — летом, а на обогреватели — зимой), электрические плиты и водонагреватели. "Ощутимый вклад в экономию расходов на электроэнергию может внести правильное использование бытовой техники. Например, следует правильно подбирать посуду для приготовления пищи под размер конфорок электроплиты, программы стирки и объем загрузки стиральной машины, а также размещать холодильник вдали от источников тепла", — объяснил эксперт.

Для граждан, которые пользуются газовыми плитами и централизованным тепло- и водоснабжением значимую роль в электропотреблении могут играть стиральные машины, утюги, телевизоры и компьютеры. "Нужно стараться по возможности приобретать указанную технику с высоким классом энергоэффективности (не ниже А)", — добавил он.

В целом объем и структура электропотребления домохозяйств зависит от разных факторов. Среди них эксперт выделил в первую очередь образ жизни граждан, тип их жилья и климатические условия местности их проживания. Кабмин одобрил единовременную выплату семьям с детьми старше шести

"Основной объем потребления работающих граждан обычно приходится на утреннее и вечернее время, а также на выходные дни. Объем электропотребления неработающих граждан, как и граждан, которые работают на дому, выше, но он более равномерно распределен во времени. Тип жилья — тип используемой плиты, систем отопления и водоснабжения – оказывает существенное влияние на объем электропотребления граждан в целом, а климатические условия — на использование климатической техники", — объяснил Колобов.

На освещение, по словам эксперта, приходится 5–10% потребляемой электроэнергии, однако расходы на освещение во многом определяются классом энергоэффективности используемых осветительных приборов, а также образом жизни граждан. Наиболее эффективной мерой сокращения расходов в данном случае станет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные и светодиодные лампы.