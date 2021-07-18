МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году подскочила на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее — до пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения, опубликованные Росстатом в текущем месяце. Отмечается, что в 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тысяч человек, следует из данных ведомства.

Статистическая служба представила наиболее подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году, сгруппировав данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней. В этих данных впервые появилась новая причина — "коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19", от которой за год погиб 144 691 россиянин.

По данным Росстата, влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%). Вирусолог рассказал, как сейчас эволюционирует COVID

Как свидетельствует и американский Институт измерения и оценки здоровья, психологическое влияние пандемии и соответствующих карантинных ограничений может приводить к усугублению психических расстройств, повышенному употреблению алкоголя. Так, потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.

НАРКОМАНИЯ В РОССИИ

Росстат включает в категорию смертности от наркотиков:

умерших от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками;

умерших от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами, а также от отравления наркотиками "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках".

Всего от внешних причин в России в 2020 году умерли почти 139,6 тысяч человек, то есть на долю наркотиков приходится 5,2%.

Управление ООН по наркотикам и преступности отмечало в июньском докладе, что пандемия во всем мире привела к росту потребления наркотиков. В США за год с июня 2019-го по май 2020-го было зафиксировано более 81 тысяч смертей от передозировки наркотиками — рекордное количество за всю историю наблюдений, сообщал официальный Центр по контролю и предотвращению заболеваний, связывая это частично с уже начавшейся к тому моменту пандемией.