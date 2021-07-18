МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников металлургического комплекса с праздником, отметив, что он занимает особое место в национальной экономике, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.

"Сегодня металлургический комплекс демонстрирует устойчивое развитие. Важно, что вы уделяете приоритетное внимание цифровой трансформации отрасли, внедрению новых решений и инновационных технологий, созданию центров компьютерного моделирования, реализуете проекты на базе искусственного интеллекта", — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил важность того, что работники комплекса делают все, чтобы повысить эффективность производственных циклов, а также экологическую и промышленную безопасность предприятий. По словам премьера, это "дает возможность выпускать конкурентоспособную продукцию". Владимир Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

"Металлургический комплекс занимает особое место в национальной экономике, обеспечивает безопасность и обороноспособность страны. От него во многом зависит развитие смежных отраслей: судостроения, машиностроения, авиакосмической и нефтяной промышленности, строительства", — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства добавил, что благодаря нелегкому и самоотверженному труду металлургов улучшается жизнь миллионов граждан.