МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников, сообщила пресс-служба кабмина.

"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Где хорошо отдохнуть летом-2021 и что для этого нужно

Отмечается, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).

В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.