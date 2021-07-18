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Свыше 204 миллиардов рублей выделят для выплат на школьников
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников, сообщила пресс-служба кабмина. "По указу президента... ПРАЙМ, 18.07.2021
соцвыплаты, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников, сообщила пресс-служба кабмина.
"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.