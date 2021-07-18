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В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
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В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны В. Об этом сообщает Global Times. Отмечается, что скончался 53-летний ветеринар из Пекина. В начале марта он... ПРАЙМ, 18.07.2021
китай, вирус, новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ.В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны В. Об этом сообщает Global Times.
Отмечается, что скончался 53-летний ветеринар из Пекина. В начале марта он вскрыл двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы на приматах. Уже через месяц у него появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. Он скончался 27 мая.
Исследование подтвердило, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV). Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев от этой инфекции или даже клинически очевидных случаев заражения.
Сообщается, что тестирование близких ветеринара не выявило у них вируса обезьяны.
Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма. Уровень смертности от него — от 70 до 80%. В Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками и защиту ветеринаров.