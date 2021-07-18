МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Состояние, когда у человека растет уровень антител IgM, но не увеличивается показатель IgG, — это "страшная ситуация", при которой человеку необходимо обратиться к врачу. Такое состояние носит название "длинный ковид". Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий профессора-биотехнолога из Сколковского института науки и технологий, специалиста в области разработки вакцин Дмитрия Кулиша, прозвучавший в эфире "Радио России".

Он объяснил, что различают два типа антител, которые вырабатываются в организме, — IgG и IgM. Уровень антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления — это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. А антитела IgG — это длительная защита организма. Они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет к инфекции. По ним сразу можно определить, что человек перенес заболевание или сделал прививку. В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

Порой люди жалуются на рост защитных антител после почти 8-9 месяцев после болезни. Кулиш подтвердил, что также сталкивался с такими случаями.

"Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — посоветовал ученый.

Он предупредил, что следует принимать меры, даже в том случае, если человек, у которого растет IgM, "сегодня в прекрасном здравии, подтягивается на турнике 16 раз и пробегает марафон".