БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти намерены впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Более 150 человек стали жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, которые произошли в результате обильных осадков в середине недели.

"Я прибыла сегодня сюда, в Шульд, вместе с премьер-министром (Ману Драйер), чтобы мы со стороны федерального правительства имели реальную картину того, что я считаю сюрреалистической и пугающей ситуации. В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", — заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.

Она заверила, что федеральные власти будут поддерживать региональные. Правительство ФРГ в среду начнет разработку программы восстановления инфраструктуры.

"К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", — заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион. ОПЕК+ продлила соглашение об ограничении добычи нефти

При этом он подчеркнула, что не стоит делать выводы только по результатам одного наводнения, нужно учитывать общую картину.

"Нельзя делать выводов из одного события, но совокупность всех событий, которые мы переживаем в Германии, и их размах, показывают, — если вы верите в науку, а я, как известно, делаю это, — что это частично связано с изменением климата. Это значит, что мы должны брать на себя больше инициативы", — добавила Меркель.