МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Россияне на фоне рекордной летней жары стали более щедро оставлять чаевые курьерам: за месяц средний чек вырос на 13% — до 103 рублей, а самым щедрым оказался житель Москвы, однажды оставивший на чай 5000 рублей, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости.

Аналитики сравнили размер онлайн-чаевых в первой половине июля, когда во многих российских регионах был пик жары, с соответствующим периодом июня.

"В целом по России в первой половине июля по сравнению с предыдущим соответствующим периодом количество транзакций по переводам онлайн-чаевых курьерам выросло на 11%, средняя сумма онлайн-чаевых составила 103 рубля (рост на 13%)", — подсчитали авторы исследования.

На первом месте по щедрости оказались жители Поволжья: средняя сумма безналичных чаевых курьерам в этом регионе составила 120 рублей, а максимальная — 3000 рублей. Вместе с онлайн-чаевыми многие покупатели отправляли курьерам слова поддержки, благодарили за возможность не ходить по магазинам в жару, радовались быстрой доставке холодных напитков и мороженого. МЧС хочет смягчить правила сжигания травы на дачах

На втором месте по щедрости — жители Северо-Западного региона России: тут средняя сумма онлайн-чаевых курьерам составила 113 рублей, максимальная — 2500 рублей. Третье место — у жителей Калининградской области, где средняя сумма онлайн-чаевых курьерам составила 107 рублей.

Жители Москвы и Центрального региона не попали в топ-3 самых щедрых, оказавшись на четвертом месте со средней суммой онлайн-чаевых в 102 рублям. При этом именно в Москве в указанный период сотрудники доставки получили максимальную сумму онлайн-чаевых за одну транзакцию — 5000 рублей.