МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на этот год.

"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,35 миллиарда рублей. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города", — сказал он на совещании с вице-премьерами. Москвичам предлагают менять старые квартиры на новые

Решение правительства, по его словам, позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам.

"Сейчас сезон отпусков. Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу и уже в августе чтобы наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами", — отметил Мишустин.