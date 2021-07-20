МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Некоторые россияне в ходе вакцинации от COVID-19 получают только первую дозу препарата, а затем не являются на вторую стадию. О том, к каким последствиям это может привести, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Вирусолог рассказал, как сейчас эволюционирует COVID

Специалист считает, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них "отвязались". В итоге, пояснил профессор кафедры вирусологии, иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени.

"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", — отметил Аграновский. Он добавил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма "дельта".

"Почему надо делать две прививки? Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80%. Это все равно много, но уже не 95%. Чтобы все сработало, надо вакцинироваться по схеме и не импровизировать", — резюмировал вирусолог.