МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Температуры в европейской части России к выходным будут ниже нормы, прогностическая карта будет окрашена в оттенки синего, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Жаркая погода с температурой выше 25 градусов, согласно предварительным расчетам Гидрометцентра, вернется в московский регион в начале следующей недели, при этом "слишком высоких температур до 50 градусов" не ожидается.

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Он уточнил, что в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.

По его словам, похолодание в центре Европейской России не принесет осадков до конца недели, опасные погодные явление ожидаются на юге ЦФО.

"Осадков практически до воскресенья не прогнозируется… Поскольку медленное перемещение, то воздушные массы приходят все более и более холодные и менее насыщенные влагой… Температура во вторник будет 24-26 градусов, уже после завтра, в четверг, будет от 19 до 24 градусов. Температура будет около нормы и на один градус ниже нормы… Это будет характерно для нечерноземной зоны ЦФО", — сказал Вильфанд.

По словам Вильфанда, такой температурный фон сохранится до воскресенья.

Как отметил ученый, сильно понизятся ночная температура. По области ночью температура будет падать до +7 градусов.

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"В центральном Черноземье будет около нормы, но там-то воздушные массы, которые перемещаются из ЦФО, встречаются с очень жарким воздухом… 21 июля в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, град. Там по-настоящему неприятные погодные явления", — сказал Вильфанд.

Кроме того, ожидается шквалистый ветер до 15-17 метров в секунду.

Вильфанд уточнил, что в Татарстане и Башкирии также ожидается ливневый дождь и град. В Саратовской области в среду еще будет температура до 40 градусов, а потом пойдет понижение и осадки. В Нижегородской области, Пермском крае аналогичная ситуация, добавил он.