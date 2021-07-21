ТОКИО, 21 июл — ПРАЙМ. Целью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом является привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он выступил в среду на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Минздраву неизвестно, насколько вакцинация защищает от передачи COVID-19

Отвечая на вопрос, когда закончится пандемия, он заявил: "Мой ответ прост: пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней".

"Все в наших руках. У нас есть необходимый инструментарий. Мы можем предотвратить заболевание, мы можем вылечить болезнь. Мы делали это в отношении многих заболеваний, которые бросали вызовы медикам. Причина того, что мы не можем победить пандемию, – отсутствие реальных политических обязательств, и это очень разочаровывает нас. Мы не можем положить конец пандемии, хотя имеем все инструменты. Правительства стран большой двадцатки должны проявить волю и использовать средства, которыми они располагают", — сказал Гебрейесус.