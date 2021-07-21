МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Обязательную вакцинацию чаще всего поддерживают люди, которые зарабатывают выше среднего. Им старше 45 лет, пишет РБК со ссылкой на Superjob, который опросил 1,6 тысяч россиян из 389 населенных пунктов.

По данным исследования, 55% всех россиян — противники идеи об обязательной вакцинации. За обязательную прививку от коронавируса выступают 39% респондентов с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Еще 48% россиян с таким же уровнем заработка — против, 13% — затруднились с ответом.

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Издание отмечает, что больше всего противников обязательной вакцинации — среди людей с заработком от 30 тысяч до 49,9 тысяч рублей — 60%. В этой категории одобряют вакцинацию только 22% респондентов.

Еще меньше сторонников прививки среди тех, кто получает до 29,9 тысяч рублей — 50%, поддерживают при этом — 30%.

Аналитики выяснили, больше всего одобряют вакцинацию представители старшего поколения от 45 лет(31%).

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