МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 24 471, до 6 054 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Зарплаты московских строителей растут беспрецедентными темпами

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 471 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2417 (9,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 054 711 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,41%.

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве — 4287, Санкт-Петербурге — 1943, Подмосковье — 1835.

Наименьшее число новых случав коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе — 31, Магаданской области — 28, Ненецком автономном округе — 14.

Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области — 0,21%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,21%, 2. Республика Татарстан 0,22%, 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 22 660 человек после COVID-19, за все время — 5 427 457, в частности, в Москве выписались 7587 человек, в Подмосковье — 2012,в Санкт-Петербурге — 1931.

За сутки в России подтверждены 796 смертей с COVID-19, за все время — 151 501. В частности, в Москве — 102, Санкт-Петербурге — 95, Иркутской области — 38.