МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Случаи заражения бразильским штаммом коронавируса, которые были выявлены в России, единичные, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Коронавирус начал распространяться быстрее, сообщил Мурашко

"Случаи, выявленные в рамках генетического мониторинга в Российской Федерации, носят единичный характер. Во всех случаях выявления варианта "гамма" — это первые случаи заражения новым коронавирусом у пациентов", — говорится в сообщении.

Пациенты с бразильским штаммом коронавируса в России не были привиты от инфекции, добавили в ГНЦ "Вектор".

"Привиты заболевшие не были", — говорится в сообщении.

Бразильский вариант известен относительно давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность, уточнили в центре.