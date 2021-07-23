МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Китайские строители предлагают изменить модель строительства в рамках борьбы с глобальным изменением климата, постепенно перейти от возведения традиционных зданий из бетона к модульным конструкциям из нержавеющей стали, и выпускать здания с конвейера, как автомобили.

Месяц назад компания Broad Sustainable Building привлекла внимание мировой общественности, показав видео возведения 11-этажного жилого дома за 28 часов — по сути, строители собрали конструктор из уже готовых и привезенных на место блоков. В компании утверждают, что материал, из которого строят здания, устойчив к коррозии и может прослужить более тысячи лет, выдержать сильнейшие землетрясения и ураганы. "Живые" дома, как их называют в компании, должны помочь снизить выбросы CO2.

Компания занимается модульным строительством более 10 лет, для чего использует особые строительные плиты, сделанные из двух листов нержавеющей стали, между которыми расположены полые трубки также из нержавеющей стали и каменная изоляционная вата, благодаря такой конструкции строительных плит обеспечивается теплоизоляция здания, а их вес в разы меньше таких же по размеру бетонных плит. Все перекрытия, столбы, балки и профильные трубы в здании также сделаны из нержавеющей стали.

Компания организовала специальный форум, чтобы обсудить с общественностью и специалистами перспективы подобного строительства. Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID

НУЖНА РЕВОЛЮЦИЯ

Президент совета директоров Broad Group Чжан Юэ, выступая на форуме, заявил, что компания потратила 12 лет на исследования и разработки новой технологии строительства, "которая в дальнейшем может означать революцию в строительстве".

"В 2021 году особенно важным событием стало обрушение здания во Флориде (в результате которого погибли почти 100 человек – ред.). Если бы это произошло в стране третьего мира, никто бы не удивился, но обрушение богатого дома в благополучном районе одной из самых развитых стран стало для нас тревожным сигналом. Мы хотим обсудить, какие кардинальные изменения люди должны внести в архитектуру, ведь эти изменения связаны с жизнью каждого из нас сегодня и будущих поколений Земли", — сказал он.

Он отметил, что на протяжении многих столетий человечество использует в строительстве одни и те же материалы, хотя в других отраслях постоянно что-то меняется. "Я думаю, что революцией нашего времени будет революция в строительных материалах", — указал Чжан Юэ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

На форуме по видеосвязи выступил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, по мнению которого, подобная концепция строительства имеет шансы на развитие в будущем, потому что она отвечает потребностям развития эпохи нулевых выбросов CO2.

"Возможность построить одиннадцать этажей за день — невероятная технология, и я не только впечатлен скоростью возведения здания, но также его энергоэффективностью и сроком службы в тысячу лет", — сказал Пан Ги Мун.

Он также отметил, что во время своего пребывания на посту генсека международной организации был увлечен устойчивым развитием и повесткой дня в области изменения климата и гордится тем, что ООН единогласно приняла резолюцию "Цели устойчивого развития" и "Парижское соглашение по климату".

"Достичь этих двух глобальных договоренностей было непросто, и на пути к успеху приходится сталкиваться с множеством вызовов и трудностей. В этой связи я искренне благодарю правительство Китая за поддержку моей инициативы и за вклад в достижение согласия и консенсуса… Бизнес-модель компании соответствует концепции председателя Си Цзиньпина об углеродной нейтральности… Это также очень тесно связано с 11-м пунктом "Целей устойчивого развития ООН", а именно "устойчивые города и населенные пункты", — указал Пан Ги Мун.

Он также добавил, что его фонд со штаб-квартирой в Сеуле стремится к достижению нулевых выбросов CO2, энергосбережению, экологическому росту и образованию для подрастающего поколения, и "готов работать вместе с Broad Group для достижения наших общих целей". Россиянам рекомендовали брать акции сырьевых и финансовых компаний

ПЛЮСЫ-МИНУСЫ

Некоторые из присутствующих на форуме выразили опасения в связи с возможным влиянием радиации из-за постоянного нахождения в металлическом доме, Чжан Юэ на это ответил, что "никогда не слышал об опасном излучении от плит из нержавеющей стали".

Говоря же о высокой теплопроводности металлов и тепловом излучении, он пояснил, что благодаря конструкции строительных плит и окон можно добиться хорошей теплоизоляции, и даже при уличной температуре в 60 градусов Цельсия в помещении можно сохранять температуру не выше 22 градусов.

Другая проблема – это однотипность. Естественно, можно менять интерьер, цвета, материалы отделки, но как отойти от стандартных размеров модуля — 12 метров в длину и 4 метра – пока не особо понятно. Если делать каждый из проектов по индивидуальным размерам, то это влечет за собой дополнительные расходы, что не соответствует цели компании о ценовой доступности такого жилья.

Как заявил технический директор девелоперской компании Landsea Group Се Юаньцзянь, "для домов с таким долгим сроком службы необходимо продумать возможность изменения внутренней организации, так как изменения в мире происходят довольно быстро" и современное жилье должно соответствовать потребностям людей.

По словам же Чжан Юэ, компания хочет минимизировать затраты на производство и рабочую силу, и в таком случае значительный объем продукции должен быть типовым, не требующий дополнительной доработки.

Также в здании пока не до конца решен вопрос звукоизоляции. Она лучше, чем в традиционных бетонных зданиях, но, к примеру, когда кто-то поднимается по металлической лестнице в подъезде, в квартире это слышно. Основное преимущество "живых" зданий, по словам Чжан Юэ, в том, что они не будут разрушаться через несколько десятилетий, им не понадобится капитальный ремонт, скорый снос, утилизация строительных отходов, как при строительстве и сносе традиционных домов из бетона. Соответственно строительство таких домов снизит объем выбросов в атмосферу.

При этом, по мнению главы компании, подобные дома "не подходят для сельской местности, потому что там обычно строят двух- или трехэтажные здание, и это будет очень дорого, оптимальнее всего – здания более десяти этажей".

АКТУАЛЬНОСТЬ

Китайские власти в последние годы активно стали продвигать экологическую повестку, соответственно и рынок среагировал на это. Технический директор девелоперской компании Landsea Group Се Юаньцзянь сообщил, что они также проводят исследования, которые показывают, что "на выбросы углерода от строительной отрасли приходится более 40% всех выбросов, создаваемых обществом, и около половины из них — выбросы углерода, образующиеся при производстве различных стройматериалов".

"Многие из вас, возможно, знают, что средний срок службы китайских зданий составляет около 30 лет. Компания Broad говорит о том, что срок службы их "живых" домов может достигать 1 тысячи лет, то есть, если посчитать, сколько домов сроком службы 30 лет надо построить за тысячелетие, при том, что строительство каждого дома требует много ресурсов и накопленные выбросы углерода, создаваемые такими зданиями, крайне велики, то вклад "живых" домов в углеродную нейтральность, если исходить из представленных данных, огромен", — отметил Се Юаньцзянь.

Вместе с тем он указал, что в Китае пока нет единых признанных стандартов для такого строительства. "Люди в нашей отрасли знают, что проектно-конструкторский стандарт нашей страны — 50 лет и 100 лет, проект дома, срок действия права собственности на жилой дом составляет 70 лет, на коммерческую недвижимость — всего около 40 или 50 лет. В нашей стране мало зданий старше 100 лет", — пояснил он. Поэтому, чтобы сделать подобное строительство массовым, сначала необходимо разработать и утвердить на государственном уровне соответствующие стандарты.

В свою очередь профессор Токийского экономического университета Чжоу Мучжи заявил, что тема сокращения выбросов для Китая крайне актуальная, так как страна по объемам выбросов CO2 переместилась со второго места, которое занимала в 2000 году, на первое. "На нас приходится 28,8% мировых выборов, и это очень много. Показатель выбросов на одного человека в нашей стране уже превысил показатели Великобритании и Франции, уже приближается к Германии и Японии, поэтому мы с нетерпением ожидаем начала массового строительства "живых" зданий", — указал он.

Чжоу Мучжи обратил внимание на вопрос сертификации "зеленого" или экологического строительства в Китае, "сейчас оно преимущественно сконцентрировано в Шанхае и его окрестностях, однако таких зданий очень мало, я считаю крайне важным, чтобы "живые" здания компании сертифицировались по мере строительства, чтобы все будущие строения в Китае были экологически чистыми, это станет огромным вкладом в урбанизацию Китая".

По его словам, при планировании новых городов и городских районов необходимо применять новые принципы организации пространства и транспорта, а также использовать новые материалы и технологии в строительстве. Вместе с тем он указал на важность комбинированной системы охлаждения, обогрева и выработки электроэнергии, это особенно важно для будущих изменений в энергетической структуре городов.