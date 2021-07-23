МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 811 до 6 078 522, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 811 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 495 (10,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 078 522 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,39%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3425, Подмосковье — 1965, Санкт-Петербурге — 1940.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 32, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 16.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области — 0,21%, Москва на третьем месте.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область — 0,21%, 2. Республика Татарстан — 0,22%, 3. Москва — 0,23%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 22 547 человек после COVID-19, за все время — 5 450 004, в том числе в Москве — 7010, в Подмосковье — 2102, в Санкт-Петербурге — 1937.

За сутки в России подтверждены 795 смертей с COVID-19, за все время — 152 296.

В частности, в Москве умерли 107 человек, Санкт-Петербурге — 68, Иркутской области — 35.

Днем ранее сообщалось, что подтверждены 796 смертей с COVID-19.