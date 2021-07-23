МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Работодателю следует издать приказ об отстранении сотрудника, если тот не предоставит документ о вакцинации к сроку, следует из совместных разъяснений Минтруда и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах. Власти заявили о необходимости коллективного иммунитета в 80% сотрудников

"В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", — говорится в документе.

Уточняется, что основанием является абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".