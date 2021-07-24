МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержали проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Согласно сообщению, вице-премьер провела заседание РТК в формате видеоконференции.

"Членами РТК был рассмотрен и поддержан законопроект "О внесении изменения в статью 1 федерального закона… "О минимальном размере оплаты труда", принятие которого приведет к повышению МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%. Начиная с 2021 года, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год. Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц", — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников. Специалисты рассказали, на сколько выросли зарплаты IT-специалистов

Участники заседания также поддержали продление временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Согласно постановлению правительства РФ, регистрация в качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществляется центрами занятости населения в дистанционной форме. Такой формат предложено продлить до 31 декабря 2021 года.