БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл — ПРАЙМ. Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", — написал Орлов в воскресенье в своем Telegram-канале.

Как сообщали на этой неделе СМИ, Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в министерстве, Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель.

Соболезнования в связи со смертью министра выразил и спикер законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

"Вчера от нас ушёл Александр Курдюков. Он был одним из самых молодых министров в правительстве, знал его больше 10 лет. Настоящий профессионал своего дела. Страшно и горько. Соболезнования семье", — написал Логинов в своем Telegram-канале.

Полиция и СК ситуацию не комментируют.