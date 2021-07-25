МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. У людей, переболевших коронавирусом, наблюдается снижение уровня когнитивных способностей, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet. В Японии начали испытания препарата от коронавируса на людях

В исследовании принимали участие более 80 тысяч человек, из них более 12 тысяч перенесли COVID-19. Все они проходили тест на интеллект. Проанализировав их результаты, исследователи пришли к выводу, что те, кто перенес заболевание, хуже справились с тестом, особенно с заданиями, связанными с решением проблем, планированием и умением рассуждать.

Согласно исследованию, степень влияния коронавируса на когнитивные способности зависит от того, насколько тяжело человек перенес заболевание. Даже те, кто не был госпитализирован с коронавирусом, справились с тестом хуже. Что касается пациентов, которых подключали к аппаратам ИВЛ, то ущерб для их мозговой деятельности оказался даже более серьезные, чем если бы они перенесли инсульт.

По мнению ученых, выводы их исследования подтверждают результаты по исследованию последствий "затяжного ковида", одним из которых является состояние "мозгового тумана", оно характеризуется когнитивными нарушениями.