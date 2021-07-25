МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Жертвами коронавируса в Великобритании все чаще становятся 40-летние невакцинированные люди, сообщает газета Daily Mail. Ученые оценили состояние когнитивных способностей у переболевших COVID

"Теперь (когда) у нас есть вакцина, это совсем другая группа людей (типичных пациентов с COVID). Им около 40 лет или меньше, до этого они не жаловалась на здоровье и не прививались", — цитирует издание слова председателя Королевского колледжа неотложной медпомощи доктора Кэтрин Хендерсон.

По словам другого медработника из Лондона, средний возраст пациентов с коронавирусом, находящихся в отделении интенсивной терапии, составляет 42 года.

Согласно данным правительства, 80% людей от 45 до 49 лет получили по крайней мере одну дозу вакцины. Среди британцев от 25 до 29 лет этот показатель составляет чуть меньше 60%. Для сравнения, среди тех, кто старше 60 лет, доля привитых хотя бы одной дозой вакцины превышает 90%.