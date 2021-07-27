МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после полной вакцинации Pfizer и AstraZeneca и может упасть более чем на 50% в течение десяти недель. Иммунолог оценил идею пожизненной вакцинации россиян

Об этом сообщается в журнале The Lancet, который опубликовал результаты исследования ученых Университетского колледжа Лондона. Кратко об этой научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Отмечается, что специалисты провели анализ данных 600 человек и выяснили, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. В то же время клинические последствия от снижения антител пока еще не ясны, поэтому нельзя говорить о падении уровня защиты против коронавируса. Как показывают другие исследования, вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых форм COVID-19.

Для Pfizer уровни антител снизились с среднего значения 7506 единиц на миллилитр (ед/мл) в течение 21-41 дня до 3320 единиц на миллилитр через 70 дней и более. Для Astra Zeneca уровни антител снизились со среднего значения 1201 единица на миллилитр через 0-20 дней до 190 единиц на миллилитр (67-644) через 70 или более дней. Ученые отметили, что если антитела продолжат снижаться такими темпами, то это может означать значительное ослабевание защитных свойств вакцин, особенно в отношении новых вариантов вируса. Ученые оценили состояние когнитивных способностей у переболевших COVID

Результаты подтверждают рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), согласно которым клинически уязвимые взрослые, люди в возрасте 70 лет и старше, а также те, кто живет в домах престарелых должны получать бустерные зоны, поддерживающие иммунитет.

Напомним, что ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что снижение уровня антител через два-три месяца после вакцинации против нового коронавируса является нормальным явлением. "Через два месяца, <…> иногда это бывает три месяца <…>, происходит выключение синтеза антител и их количество опускается иногда почти что до нулевого уровня. Но это не значит, что наш организм при этом не защищен от данного возбудителя", — сказал он.

По его словам, сформированный клеточный иммунитет обеспечит повторный синтез антител в ответ на вирус. "Поэтому понижение уровня антител после вакцинации через два-три месяца — это совершенно нормальное явление, которое не должно беспокоить тех, кто вакцинировался", — объяснил Гинцбург.