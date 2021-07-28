ПРАЙМ, 28 июл — ПРАЙМ. Глава Минтруда на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности перечислить выплаты на 17 миллионов детей к 1 сентября уже с понедельника, 2 августа, пообещал, что деньги будут перечислены.

"Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей", — сказал министр, докладывая главе государства.

Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. Пассажиропоток аэропортов Москвы вырос почти в четыре раза

"Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", — подчеркнул министр.

Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата.