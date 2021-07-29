МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

"Популярная идея мошенников – предложение вложиться в создание или расширение мощностей "криптофермы". Поясню на примере выявленного нами интернет-проекта Artery (Artery Network Corporation). На сайте вам предлагают "делегировать" "цифровую монету ARTR" — то есть самостоятельно, с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ (персонального компьютера – ред.), заняться эмиссией новых монет, или – майнингом", — сказал он.

В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда "рисуются" цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях.

"Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме", — добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ. Фьючерсы на золото закрылись небольшим снижением

Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц.

"Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты – они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы "инвестициях" примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета", — резюмировал он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.10 мск.