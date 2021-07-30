МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге ужесточают требования по обязательной вакцинации. Как говорится в постановлении губернатора Александра Беглова, теперь прививку от коронавируса должны 80% работников сфере услуг, транспорта, а также чиновников и госпредприятий. Собянин отменил обязательное ношение перчаток

До этого постановления в городе прививки были обязательны для 60% работающих в эти отраслях.

Также Беглов постановил снять со 2 августа запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, а также на торговлю и оказание услуг на островках в ТЦ.

Итак, с 15 октября 80% привитых сотрудников должно быть:

в фитнес-центрах

в ТЦ

в общепите

и ряде других отраслей.

"Также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", — отмечается в документе градоначальника. В числе требований — 100-процентная вакцинация работников.