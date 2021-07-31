Вынесен приговор банкиру, сбежавшему с миллиардами из России
Бизнесмен приговорен Тушинским судом Москвы заочно к семи годам колонии и крупному штрафу
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков приговорен Тушинским судом Москвы заочно к семи годам колонии и крупному штрафу, пишет "Коммерсант".
Судья Ольга Федина приговорила бизнесмена заочно к семи годам колонии и оштрафовала Гудкова на 800 тысяч рублей.
В материалах дела и приговора указано, что бывший председатель правления кредитной организации разработал план хищения денежных средств Инвестторгбанка, из которого было похищено более 7 миллиардов рублей.
После задержания за границей согласно ордеру Интерпола Гудков провел несколько месяцев в тюрьме в Монако. Позже власти средиземноморского государства отказали России в запросе на выдачу банкира, сообщило издание. Решение по данному вопросу принял лично глава Монако князь Альбер II.
https://1prime.ru/society/20210731/834346123.html
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