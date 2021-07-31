МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков приговорен Тушинским судом Москвы заочно к семи годам колонии и крупному штрафу, пишет "Коммерсант". Конгресс США запретит отказ от санкций против "Северного потока-2"

Судья Ольга Федина приговорила бизнесмена заочно к семи годам колонии и оштрафовала Гудкова на 800 тысяч рублей.

В материалах дела и приговора указано, что бывший председатель правления кредитной организации разработал план хищения денежных средств Инвестторгбанка, из которого было похищено более 7 миллиардов рублей.

После задержания за границей согласно ордеру Интерпола Гудков провел несколько месяцев в тюрьме в Монако. Позже власти средиземноморского государства отказали России в запросе на выдачу банкира, сообщило издание. Решение по данному вопросу принял лично глава Монако князь Альбер II.



