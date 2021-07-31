МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Уже скоро на российском рынке труда появятся вакансии для таких специалистов, как цифровые методисты, педагогические дизайнеры и образовательные инженеры, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина. Турция ожидает роста торговли с Россией в 2021 году до $30 миллиардов

"Если брать сферу образования, образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных – это то, что действительно нужно. Много интересных профессий будет появляться на стыке разных сфер деятельности", — сказала она.

Много примеров таких смешанных специальностей можно найти в науке: космобиологи – специалисты, который исследует поведение разных биологических систем в условиях космоса, генетические консультанты, молекулярные диетологи.

Кроме того, по мнению Яныкиной, перспективна работа с эмоциями человека. Появятся дизайнеры эмоций, которые создают эмоциональный фон контента с использованием новых каналов доставки информации, в том числе и напрямую в мозг потребителя. Продюсеры смыслового поля будут формировать общую картину мира, в соответствии с которой будут строиться медиапотоки. Проектировщик умных тканей создаст новые синтетические ткани и материалы с заданными свойствами, например, LED-ткани или ткани с памятью формы. Доходы населения США в июне неожиданно выросли

Сегодня налицо видна острая нехватка IT-специалистов, добавляет эксперт. При этом вход в профессию в IT-сфере, в медицине и юриспруденции сейчас достаточно низкий, профессии можно обучиться при достаточной мотивации, способности обучаться, уверена она.

"Можно быстро стать либо тестировщиком тех или иных решений, либо сборщиком данных, потом перейти к аналитике данных и себя уже в этой области развивать и реализовывать. Даже при хороших базовых математических способностях новый язык программирования вполне можно освоить за три-четыре месяца и дальше уже начинать работать с junior-уровня", — резюмировала Яныкина.