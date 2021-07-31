МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Почти 20% родителей школьников младших классов в России перечисляют детям карманные деньги на карту, подавляющее большинство (80%) использует наличные, говорится в исследовании онлайн-платформы "Учи.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. В России за долги по налогам начнут арестовывать недвижимость и авто

Оно проводилось 15 июля среди родителей школьников 1-4 классов, зарегистрированных на платформе. В нем участвовал 1201 респондент из 243 городов России. Исследование приурочено к запуску курса по финансовой грамотности для детей и родителей.

"Восемьдесят процентов родителей по старинке дают деньги наличными, 17% используют карты, 3% — гибридные форматы налички и карты", — говорится в сообщении пресс-службы платформы по итогам исследования.

Половина родителей (50%) призналась, что дают детям деньги "стихийно", еще 20% — выдают школьникам "премии" за успехи на учебе и работу по дому, 15% — выделяют фиксированные суммы, столько же – вообще не дают карманных денег. В Москве напряженность на рынке труда снизилась более чем наполовину

Большинство участников (70%) дают ребенку на личные нужды менее одной тысячи рублей, 15% — от 1 до 3 тысяч, чуть меньше (14%) – не могут оценить, сколько они выделяют на карманные расходы. Большая часть родителей (82,4%) также рассказывает детям о том, как меньше тратить, и знакомит их с базовыми экономическими понятиями, 10% респондентов затрагивают такие сложные темы, как инвестиции.

"Учи.ру" — российская образовательная онлайн-платформа для школьников. В декабре 2020 года к числу акционеров "Учи.ру" присоединился российский интернет-холдинг Mail.ru Group.