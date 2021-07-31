БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл — ПРАЙМ. Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона. Проценко перечислил признаки "длинного COVID-19"

"Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое ещё продолжается, комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжёлых побочных эффектов", — отмечается в заявлении.

Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% — боль в зоне введения препарата.

В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании.

"Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", — подчеркнул минздрав.

Аналогичное исследование по комбинации вакцин также проводит Буэнос-Айрес, его результаты станут скоро известны.

"РФПИ приветствует объявленные сегодня предварительные позитивные результаты продолжающегося в провинции Буэнос-Айрес исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутник V" — ред.) с вакцинами Sinopharm и AstraZeneca, которые показали отсутствие серьезных побочных эффектов", — заявил в Telegram представитель Российского фонда прямых инвестиций.