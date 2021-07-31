АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять раз, сообщил минздрав страны. Из Бодрума эвакуировано около ста российских туристов

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

"Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлены 22 332 новых случая COVID-19, умерли 79 человек", — говорится в сообщении.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 41 миллиона граждан, две дозы — более 27 миллионов.

Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.