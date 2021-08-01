МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. С августа россияне смогут получить новый налоговый вычет, провести техосмотров автомобиля по измененным правилам, а также отправиться в путешествие с детьми по льготным тарифам. О том, что еще изменится в жизни россиян в августе, читайте в материале агентства "Прайм".

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Вычет для спортсменов

С 1 августа россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. Сумма будет возмещаться вместе с другими социальными вычетами и не может превышать 120 тысяч рублей в год. При этом данная мера коснется доходов, полученных только с 1 января 2022 года.

Льготы на авиаперелеты и билеты на поезда

В августе семьи с детьми могут рассчитывать на льготные авиабилеты при осуществлении единого бронирования сразу на ребенка и взрослого, который его сопровождает. Всего в утвержденный правительством список вошли 46 направлений. Среди них такие города как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Иркутск, Воронеж, Екатеринбург. 

На скидки в последний летний месяц также смогут рассчитывать и путешествующие граждане с детьми по железной дороге. 

Выплаты на школьников

Со 2 августа начнется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, с шести до 18 лет, а также на детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе. Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Выплата охватит более 20 миллионов детей, на нее выделено 204 млрд рублей.

Дальневосточный гектар

Участники программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, с августа получат право на еще один участок.

Кроме того, с 1 августа 2021 года программу бесплатного выделения земли планируется распространить на территорию Арктической зоны России. Первые полгода "гектары" в Арктике будут доступны только местным жителям, это гарантирует их приоритетное право взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки. 

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Животные под охраной 

С 1 августа вступают в силу поправки в федеральные законы "О животном мире" и "Об охоте". Главы регионов России теперь сами смогут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.

Налоговые выплаты 

Физлица, которые не являются налоговыми резидентами в России, освобождаются от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

Также сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. библиотек, архивов, музеев и других учреждений. 

Кроме того, регионы с августа получают право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Полис ОСАГО

С 22 августа вступает в силу закон, отменяющий необходимость проведения обязательного технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Это значит, что автовладельцам не нужно будет предъявлять диагностическую карту для оформления полиса автогражданской ответственности. 

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Лица без гражданства

С 24 августа люди без гражданства, находящиеся в России, смогут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет. После получения документа по истечении семи рабочих дней обладатель документа должен встать на учет по месту пребывания. 

Визы для иностранцев

С августа иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Прежде на них могли рассчитывать туристы только из тех стран, в которых были аналогичные условия для россиян. Кроме того, если раньше для выдачи въездных документов было необходимо предоставить приглашение в нашу страну, то теперь достаточно забронировать жилье, которое входит в единый перечень классифицированных гостиниц.