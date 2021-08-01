МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. С августа россияне смогут получить новый налоговый вычет, провести техосмотров автомобиля по измененным правилам, а также отправиться в путешествие с детьми по льготным тарифам. О том, что еще изменится в жизни россиян в августе, читайте в материале агентства "Прайм". В России предлагают увеличить "налог на богатых"

Вычет для спортсменов

С 1 августа россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. Сумма будет возмещаться вместе с другими социальными вычетами и не может превышать 120 тысяч рублей в год. При этом данная мера коснется доходов, полученных только с 1 января 2022 года.

Льготы на авиаперелеты и билеты на поезда

В августе семьи с детьми могут рассчитывать на льготные авиабилеты при осуществлении единого бронирования сразу на ребенка и взрослого, который его сопровождает. Всего в утвержденный правительством список вошли 46 направлений. Среди них такие города как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Иркутск, Воронеж, Екатеринбург.

На скидки в последний летний месяц также смогут рассчитывать и путешествующие граждане с детьми по железной дороге.

Выплаты на школьников

Со 2 августа начнется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, с шести до 18 лет, а также на детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе. Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Выплата охватит более 20 миллионов детей, на нее выделено 204 млрд рублей.

Дальневосточный гектар

Участники программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, с августа получат право на еще один участок.

Кроме того, с 1 августа 2021 года программу бесплатного выделения земли планируется распространить на территорию Арктической зоны России. Первые полгода "гектары" в Арктике будут доступны только местным жителям, это гарантирует их приоритетное право взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки. Все больше обычных машин попадают под налог на роскошь

Животные под охраной

С 1 августа вступают в силу поправки в федеральные законы "О животном мире" и "Об охоте". Главы регионов России теперь сами смогут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.

Налоговые выплаты

Физлица, которые не являются налоговыми резидентами в России, освобождаются от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

Также сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. библиотек, архивов, музеев и других учреждений.

Кроме того, регионы с августа получают право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Полис ОСАГО

С 22 августа вступает в силу закон, отменяющий необходимость проведения обязательного технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Это значит, что автовладельцам не нужно будет предъявлять диагностическую карту для оформления полиса автогражданской ответственности. Назван единственный способ экономить на ЖКХ без льгот

Лица без гражданства

С 24 августа люди без гражданства, находящиеся в России, смогут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет. После получения документа по истечении семи рабочих дней обладатель документа должен встать на учет по месту пребывания.

Визы для иностранцев

С августа иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Прежде на них могли рассчитывать туристы только из тех стран, в которых были аналогичные условия для россиян. Кроме того, если раньше для выдачи въездных документов было необходимо предоставить приглашение в нашу страну, то теперь достаточно забронировать жилье, которое входит в единый перечень классифицированных гостиниц.